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Краснов: Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных

Араз Салехов
Общество
Краснов: Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Свыше девяти тысяч незаконно мобилизованных военнослужащих возвращены домой. Об этом во вторник, 31 января, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

— Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, — поделился он.

Так, среди мобилизованных были граждане, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья, сообщает сайт Кремля.

Накануне глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов с детьми до 16 лет продолжает действовать в стране. Согласно директиве, от частичной мобилизации освобождаются мужчины, у которых есть трое детей в возрасте до 16 лет.

Весной 2023 года в России начнется ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июня. Однако призывникам, рассчитывающим на отсрочку, следует подготовиться заранее. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «Вечерней Москвы».

Генпрокуратура Мобилизация Россия Игорь Краснов
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