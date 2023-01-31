Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 90 человек

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Жертвами теракта в мечети пакистанского города Пешавар, по новым данным, стали 90 человек. Об этом сообщает Radio Pakistan во вторник, 31 января.

Согласно информации местной полиции, в окружную больницу госпитализировали свыше 200 раненых, половина из них уже выписана. Тела погибших пакистанцев доставлены родственникам для опознания и захоронения.

Полиция Пакистана совместно с врачами продолжают спасательную операцию, в ходе которой они находят выживших под обломками здания. Глава региона Мухаммад Азам Хан объявил однодневный траур в провинции.

30 января около 13:40 (11:40 по московскому времени — прим. «ВМ») во время молитвы в мечети террорист-смертник осуществил взрыв. По данным очевидцев, большая часть собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Уточняется, что после взрыва часть мечети обрушилась.

До этого сообщалось, что число погибших при теракте в мечети пакистанского города Пешавар возросло до 59 человек. Также, как уточняется, выросло число пострадавших при взрыве. В то время их насчитывалось уже 157 человек.