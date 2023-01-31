Reuters: Международная федерация журналистов инициировала процесс исключения СЖР

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Исполнительный комитет Международной федерации журналистов (МФЖ) инициировал формальный процесс исключения из своего состава Союза журналистов России (СЖР). Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство Reuters.

По информации издания, союзы журналистов северных стран обвинили организацию в недемократических методах работы и ведении неэтичной финансовой деятельности. Помимо этого, МФЖ, как утверждается, не предприняла каких-либо действий после создания профессиональных ассоциаций в новых регионах России.

Как сообщил ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, официального исключения организации не было. СЖР не получил каких-либо уведомлений по этому поводу.

В конце декабря прошлого года Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Ведомство утверждало, что Москва якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в «обход устава организации».

Аналогичную точку зрения ранее поддержал председатель Европейского совета Шарль Мишель. 23 декабря он заявил о необходимости создания механизма «приостановки» членства России в Совете Безопасности ООН, однако подчеркнул, что в настоящее время это невозможно реализовать.