Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Москве превысил 900 миллионов рублей

Александр Афонин
Город
Экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Москве превысил 900 миллионов рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» экономический эффект 18 столичных компаний превысил отметку 900 миллионов рублей. Об этом во вторник, 31 января, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— В среднем производственные мощности компаний, которые завершили первый этап нацпроекта, выросли на 35 процентов, а время протекания процессов и неиспользуемые запасы сократились на 35 и 39 процентов соответственно. Общий экономический эффект этих 18 компаний, по их собственной оценке, превысил 900 миллионов рублей, — сказала она.

Багреева отметила, что сегодня нацпроект стал одним из наиболее эффективных инструментов стимулирования компаний. По окончании каждого этапа его участники получают индивидуальные экономические результаты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Гендиректор компании «ЛЕД-эффект» Денис Самородов рассказал «ВМ», что благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» изготовитель сэкономил порядка 44 миллионов рублей. По его словам, в компании за первые полгода работы был увеличен объем выпуска продукции почти на 50 процентов.

Производство Нацпроекты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте