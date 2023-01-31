Экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Москве превысил 900 миллионов рублей

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Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» экономический эффект 18 столичных компаний превысил отметку 900 миллионов рублей. Об этом во вторник, 31 января, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— В среднем производственные мощности компаний, которые завершили первый этап нацпроекта, выросли на 35 процентов, а время протекания процессов и неиспользуемые запасы сократились на 35 и 39 процентов соответственно. Общий экономический эффект этих 18 компаний, по их собственной оценке, превысил 900 миллионов рублей, — сказала она.

Багреева отметила, что сегодня нацпроект стал одним из наиболее эффективных инструментов стимулирования компаний. По окончании каждого этапа его участники получают индивидуальные экономические результаты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Гендиректор компании «ЛЕД-эффект» Денис Самородов рассказал «ВМ», что благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» изготовитель сэкономил порядка 44 миллионов рублей. По его словам, в компании за первые полгода работы был увеличен объем выпуска продукции почти на 50 процентов.