Три простых ритуала: ведьма Полынь рассказала, как привлечь удачу в полнолуние 5 февраля

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Снежное полнолуние, которое ожидается 5 февраля 2023 года, станет периодом новых встреч, шансом улучшить свою жизнь и притянуть удачу. Каких сюрпризов судьбы стоит ожидать в это время, о чем нужно просить высшие силы и как данное явление меняет жизнь, «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы Алены Полынь.

Первое полнолуние февраля будет зафиксировано 5-го числа в 21:28 по московскому времени. Это полнолуние называют снежным, так как его приход совпадает с периодом метелей и холодов.

По словам московской ведуньи Алены Полынь, предстоящее полнолуние ознаменует первую встречу зимы с весной.

— Период, когда просыпаются домовые, духи, которые были в зимней спячке. Они становятся более активными и живыми. Это период, когда начинают дуть зимние и весенние ветра, — сказала ведьма.

В пик этого полнолуния проводятся сильные магические ритуалы, связанные с нужными и выгодными встречами, уточнила яснознающая.

— Причем неважно, партнерские это встречи или любовные. Если провести необходимую работу, то удастся привлечь нужного человека. И полнолуние способствует тому, чтобы приманить желанную особу, — продолжила ведьма.

По словам Полынь, в этот период ведающие люди занимались поиском без вести пропавших.

— В это полнолуние можно совершать зазывы. И тогда потерявшийся, заблудившийся человек даст о себе знать. Либо он найдет дорогу домой, если жив, либо найдут его тело, если человек умер. То есть благодаря зазывам удастся привлечь энергию потерявшегося, и тайная завеса его судьбы приоткроется, — объяснила Полынь.

По ее словам, в период мистического полнолуния нужно устраивать уборку в доме, проветривать жилище и начинать подготовку к весне.

— Это означает, что елки и новогодние украшения должны быть убраны, — отметила Полынь. — Рекомендую украсить дом фигурками зайчиков, птенчиков, утят, цыплят. Такое убранство позволяет энергетически и эмоционально настроиться на приход весны. А весна — это рождение новой жизни.

Ведьма отметила, что весь февраль в энергетическом плане будет комфортным и безмятежным.

— А вот март будет более переменчивым, — уточнила она. — Этот месяц — мост между зимой и весной. Он сопровождается сложностями, высокой смертностью.

И чтобы смягчить этот период, во время предстоящего февральского полнолуния нужно на попутный ветер просить, чтобы ветра приносили нам только хорошие известия, благополучие, здоровье, богатство и все, чего желается, заключила московская ведунья.