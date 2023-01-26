Ведьма рассказала, какие последствия ждут Садальского после ритуала с куклой вуду

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский реально мог стать жертвой магического ритуала вуду, во время которого на него навели опасную болезнь. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила ведьма Алена Полынь.

О том, что на самочувствие артиста могли повлиять проклятия его коллег по шоу-бизнесу, которые смастерили его кукольный образ, заявил накануне сам Садальский.

По словам ведуньи, на жизнь и здоровье человека можно негативно влиять с помощью магии, если использовать его образ из различных подручных средств.

— Достаточно сделать фигурку конкретного человека из воска, глины, соломы, тряпки или взять фотографию с его изображением. Такой предмет нарекается именем, одухотворяется, и мы получаем миниатюру персоны. Затем маги могут проводить всевозможные экзекуции, — рассказала ведьма.

После чего у «жертвы» начинаются проблемы со здоровьем — физическим и ментальным, в зависимости от того, на какие зоны воздействует маг, отметила Полынь.

Собеседница «ВМ» пояснила, что изначально методика вуду была направлена на исцеление человека, если он был от лекаря на расстоянии. Сегодня же эта практика применяется и для «зловещих» обрядов.

По словам ведуньи, избавить человека от негативного воздействия можно, если провести ритуал разрыва связи с куклой или иным образом, который был смоделирован колдуном.

— Мастер проводит диагностику пострадавшего, выясняет, какое именно влияние было произведено на него, и выбирает метод избавления, — рассказала Полынь.

В заключение ведьма добавила, что разорвать связь со своим образом, несущим негатив, можно также, если сменить свое имя.

Садальского госпитализировали в ночь на 24 января с кровотечением. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, с какими проблемами со здоровьем может столкнуться актер из-за его повышенной тревожности. По ее словам, постоянный стресс и повышенная тревожность могут вызывать различные заболевания — от кровотечения из носа и проблем со сном до быстрой утомляемости.

25 января Садальский сообщил, что его выписали из Боткинской городской клинической больницы.