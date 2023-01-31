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«Чувствую себя прекрасно»: Игорь Николаев опроверг слухи о своей госпитализации

Евгений Белоусов
Общество
«Чувствую себя прекрасно»: Игорь Николаев опроверг слухи о своей госпитализации
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музыкант Игорь Николаев не подтвердил недавнюю информацию о том, что он якобы попал в больницу с подозрением на инфаркт.

— Чувствую себя прекрасно. А насчет новостей — так вы же, медиа, их сами и создаете! — цитирует 63-летнего артиста канал 360.

Также о самочувствии Николаева рассказала и его директор. Опровергая слухи о возможной отмене мартовских концертов музыканта, она заявила, что никаких опасений нет, Николаев чувствует себя хорошо, передает сайт kp.ru.

До этого ряд Telegram-каналов распространил информацию о госпитализации Игоря Николаева: артиста якобы доставили в отделение интенсивной терапии с подозрением на сердечный приступ.

До этого стало известно, что телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в больницу с диагностированными многочисленными переломами ребер. По словам его соседа, художника Константина Мирошника, инцидент произошел в результате падения по дороге домой с работы.

Позже композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что Дроздов после госпитализации останется в больнице на ближайшую неделю.

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