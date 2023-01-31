«Его ждут лекции»: друг Дроздова допустил скорую выписку телеведущего из больницы

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Телеведущего и путешественника Николая Дроздова, который был госпитализирован после неудачного падения, могут выписать на этой неделе. Об этом сообщил его друг, художник Константин Мирошник во вторник, 31 января.

— Анекдоты рассказывает, веселый. На этой неделе выпишут, долечиваться надо два месяца, но он дома не будет. Будет опять путешествовать. У него много дел, работы, его ждут лекции, — сообщил Мирошник RT.

По словам друга телеведущего, во время телефонной беседы Дроздов находился в хорошем расположении духа. При этом он напомнил, что у путешественника ранее уже были переломы, которые он получил несколько лет назад во время занятия йогой с внуком.

До этого 29 января Мирошник сообщил о госпитализации телеведущего с переломами ребер. По его словам, Дроздов получил их в результате падения на улице. При этом в течение двух дней Дроздов находился без надлежащей медицинской помощи. После этого супруга ученого настояла на его госпитализации.