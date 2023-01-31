Кулеба заявил, что Украина получит до 140 танков в рамках первой волны помощи

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В рамках первой волны помощи от западных стран украинские вооруженные силы получат от 120 до 140 танков, среди которых Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. Об этом во вторник, 31 января, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— В рамках первой волны предоставления (танков — прим. «ВМ») вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc, — сказал он.

Министр добавил, что на текущий момент танки готовы предоставить 12 стран. Однако называть их и оглашать вклад еще рано, так как многим необходимо утвердить формальные решения в соответствии со своим законодательством, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение спецоперации на Украине. По его словам, руководители стран НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России, даже если придется растягивать конфликт на долгие годы.