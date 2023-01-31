Российский солдат увернулся от гранаты и сбил беспилотник ВСУ голыми руками

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В Сети появилось видео, на котором российский солдат уворачивается от сброшенной беспилотником ВСУ гранаты, а после голыми руками сбивает сам дрон.

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На кадрах видно, как украинский беспилотник сбрасывает гранату рядом с российским военнослужащим. Взрыв нерезультативен, солдату успевает увернуться. После этого боец притворяется, что он тяжело ранен.

Тогда беспилотник спускается, чтобы удостовериться в состоянии солдата, но в ту же секунду тот хватает дрон руками и ломает его. Роли был опубликован Telegram-каналом «Военкоры русской весны».

Осенью прошлого года в интернете появились кадры, на которых показаны действия со стороны украинского беспилотника. На них видно, как российский солдат лежит в окопе и в один момент на него спускают гранату. Он не растерялся, спокойно взял ее и отбросил в сторону. После этого военный сменил место своего расположения.

Позже попытка бомбардировки повторилась. Как и в первый раз, военнослужащий спокойно взял и отбросил снаряд, но взрыв произошел практически сразу.