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Российский солдат увернулся от гранаты и сбил беспилотник ВСУ голыми руками

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российский солдат увернулся от гранаты и сбил беспилотник ВСУ голыми руками
Фото: shutterstock

В Сети появилось видео, на котором российский солдат уворачивается от сброшенной беспилотником ВСУ гранаты, а после голыми руками сбивает сам дрон.

Видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

На кадрах видно, как украинский беспилотник сбрасывает гранату рядом с российским военнослужащим. Взрыв нерезультативен, солдату успевает увернуться. После этого боец притворяется, что он тяжело ранен.

Тогда беспилотник спускается, чтобы удостовериться в состоянии солдата, но в ту же секунду тот хватает дрон руками и ломает его. Роли был опубликован Telegram-каналом «Военкоры русской весны».

Осенью прошлого года в интернете появились кадры, на которых показаны действия со стороны украинского беспилотника. На них видно, как российский солдат лежит в окопе и в один момент на него спускают гранату. Он не растерялся, спокойно взял ее и отбросил в сторону. После этого военный сменил место своего расположения.

Позже попытка бомбардировки повторилась. Как и в первый раз, военнослужащий спокойно взял и отбросил снаряд, но взрыв произошел практически сразу.

Украина Солдаты Россия Беспилотники
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