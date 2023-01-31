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Профессор ВШЭ назвал невозможным отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара

Ирина Игнатенко
Экономика
Профессор ВШЭ назвал невозможным отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара
Фото: depositphotos

Саудовская Аравия не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от доллара при торговле нефтью, так как все расчеты за ресурс сегодня происходят именно в этой валюте. Такое мнение высказал профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский.

По его словам, маловероятно, что в ближайшее время Саудовская Аравия или какая-либо другая страна откажется от доллара при торговле нефтью. В настоящее время расчеты в нефтяном бизнесе происходят в преимущественной степени именно в долларах.

— Взять и отказаться — это нереальный сценарий. Сейчас происходят различные обсуждения общих валют где-то в Южной Америке, в рамках БРИКС. Но пока это только обсуждение, — пояснил эксперт в комментарии ИА «НСН».

Накануне сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США, передает «Взгляд.ру».

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия, оказавшись под западными санкциями, доказывает миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужны доллары или дружба Америки.

США Саудовская Аравия Доллар
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