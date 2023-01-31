Украинская армия обстреляла село в Брянской области

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Украинские военные обстреляли село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом во вторник, 31 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня ВСУ произвели минометный обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Удар украинские националисты нанесли по мирным гражданским объектам, — заявил он.

По словам губернатора, пострадавших при обстреле нет. Однако украинские ракеты повредили дома, магазин и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сейчас в селе работают экстренные и оперативные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

До этого губернатор сообщил, что во время обстрела Брянской области со стороны украинских военных системы противовоздушной обороны сбили ракету «Точка-У» над Клинцовским районом. Местные жители не пострадали в результате проведения ударов.

26 декабря на российско-украинской границе в Брянской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ее члены были оснащены оружием иностранного производства, в том числе немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer.