ISNA: Силы безопасности Ирана определили производителя атаковавших Исфахан дронов

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Органы безопасности Ирана определили производителя беспилотника, который совершил нападение на военный объект в городе Исфахан. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности республики.

— Техническая экспертиза частей одного из дронов... предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель, — говорится в сообщении.

При этом агентство не уточняет конкретное названии компании, которая создала дрон.

Атака беспилотников на склад с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан произошла в ночь на 29 января. В результате нападения и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Телеканал Al-Arabiya допустил причастность США к атаке. Однако позже официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер опроверг причастность Вашингтона к ударам по территории Ирана. При этом он отказался от дальнейших комментариев по этому вопросу.