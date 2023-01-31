Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ISNA: Силы безопасности Ирана определили производителя атаковавших Исфахан дронов

Александр Афонин
В мире
ISNA: Силы безопасности Ирана определили производителя атаковавших Исфахан дронов
Фото: Pixabay

Органы безопасности Ирана определили производителя беспилотника, который совершил нападение на военный объект в городе Исфахан. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности республики.

— Техническая экспертиза частей одного из дронов... предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель, — говорится в сообщении.

При этом агентство не уточняет конкретное названии компании, которая создала дрон.

Атака беспилотников на склад с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан произошла в ночь на 29 января. В результате нападения и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Телеканал Al-Arabiya допустил причастность США к атаке. Однако позже официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер опроверг причастность Вашингтона к ударам по территории Ирана. При этом он отказался от дальнейших комментариев по этому вопросу.

Производство Иран Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте