Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей, — говорится в материале.

С данной инициативой в ходе заседания Госсовета в декабре прошлого года выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он отметил, что необходимы новые, более соответствующие современным реалиям программы жилищной поддержки, передает официальный сайт Кремля.

До этого стало известно, что глава российского государства поручил разработать дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости в стране. Предложить доклад с соответствующими мерами необходимо до 10 февраля текущего года.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года вырос в стране на 1,8 года.