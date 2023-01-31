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Ссора двух водителей на МКАД привела к стрельбе

Евгений Белоусов
Происшествия
Ссора двух водителей на МКАД привела к стрельбе
Фото: Pixabay
Москва, МКАД, 57-й километр Карта всех событий

На 57-м километре МКАД произошла ссора между двумя водителями, в ходе чего один из участников выстрелил в оппонента. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Предположительно, один из водителей выстрелил светошумовым патроном. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Сейчас оба участника потасовки находятся в отделении полиции, передает РИА Новости.

28 января 2023 года в вагоне поезда, следовавшего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская», произошла драка. Злоумышленник напал на двоих пассажиров и избил их руками и ногами. Инцидент попал на видеозапись, сделанную очевидцами. Злоумышленника задержали.

Еще один инцидент в метро произошел на Калужско-Рижской линии. Злоумышленник вскрыл пожарный шкаф и полил водой пол и проходивший поезд.

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