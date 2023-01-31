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Global Times: ЕС придется изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса

Евгений Жуков
В мире
Global Times: ЕС придется изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса
Фото: shutterstock

Странам Европы когда-нибудь придется пересмотреть степень оказываемой поддержки украинской стороне из-за существующего экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой. Об этом во вторник, 31 января, написал научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье для газеты Global Times.

В материале говорится, что в условиях относительного спада европейской экономики и растущего уровня безработицы стагнация в ряде европейских стран обострила давние проблемы. В связи с этим отношение европейцев к российско-украинскому конфликту может со временем измениться.

Автор также отметил в своей статье, что отказ от российских энергоресурсов повлек за собой серьезные последствия для Европы. Хэ Чжигао пояснил, что европейцы попали в ловушку Вашингтона и оказались в зависимости от поставок топлива из США.

— Разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее. Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики «Америка прежде всего», — заключил эксперт.

19 января премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий заявил, что западные страны устали от Украины.

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