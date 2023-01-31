Сенатор Косачев назвал заявления Госдепа о ракетах несправедливым и лживым

Фото: пресс-служба Совфеда

Заявление Госдепартамента США о нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) несправедливо и «лживо», так как американцы первыми нарушили договор. Об этом заявил во вторник, 31 января, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

— То есть они (правительство США — прим. «ВМ») пытаются реализовать положения ДСНВ на несбалансированном уровне. То есть в свою пользу, — объяснил он.

По словам Косачева, в обвинениях он не увидел «ничего критичного» на фоне того, что происходит в отношениях США и России, передает РБК.

До этого сообщалось, что руководство США выразило мнение, что Россия нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, заблокировав американские инспекции и отказав Вашингтону во встрече, чтобы обсудить соблюдение соглашения.

29 ноября 2022 года замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ связано с нежеланием США считаться с приоритетами России и воспринимать ее сигналы.