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В аэропортах Москвы задержали и отменили 65 рейсов

Евгений Жуков
Город
В аэропортах Москвы задержали и отменили 65 рейсов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В московских аэропортах задержано и отменено в общей сложности 63 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» во вторник, 31 января.

Так, на 22:25 по московскому времени пять рейсов задержали в аэропорту Шереметьево, там же отменили 43 вылета. Во Внуково задержано три рейса и отменено четыре.

В аэропорту Домодедово задержали пять рейсов и три отменили, отмечается на сайте «Яндекс.Расписания».

До этого сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 3 июня текущего года запустит прямое авиасообщение из московского аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум. Продажа билетов на это направление на данный момент открыта. В «Победе» также отметили, что с 1 сентября рейсы по указанному маршруту будут выполняться на ежедневной основе.

В свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что введенные западными государствами антироссийские санкции против отечественной авиации направлены на ее полное уничтожение, однако руководство страны не допустит этого. Помимо этого, Нерадько добавил, что Москва продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран.

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