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В Свердловской области пять человек насмерть отравились угарным газом

Евгений Жуков
Происшествия
В Свердловской области пять человек насмерть отравились угарным газом
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что трое мужчин и две женщины скончались в результате отравления угарным газом в населенном пункте Дружинино, расположенном в 65 километрах от регионального центра.

— Пять человек — гибель от угарного газа, — передает слова представителя регионального минздрава РИА Новости.

Похожая ситуация произошла 13 декабря 2022 года в Подмосковье, где три человека погибли и еще один пострадал в результате отравления угарным газом. По предварительной информации, трагедия произошла в подмосковном коттеджном поселке «Европейский квартал». Местные жители почувствовали сильный запах газа и сообщили об этом в экстренные службы.

Отравления Свердловская область Смерть
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