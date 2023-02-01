В Венгрии напомнили мэру Днепропетровска, что Украина ставит памятники нацистским пособникам

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Ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову, который ранее резко раскритиковал венгерскую политику, что киевские власти ставят памятники нацистским пособникам, убивавшим еврейских и польских жителей.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что посла Венгрии в Киеве вызовут во внешнеполитическое ведомство для «откровенного разговора» из-за слов Орбана, который сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее «ничейной землей». Позже Филатов жестко раскритиковал премьера Венгрии за его слова. Он написал, что Венгрию «ненавидят везде: от Румынии со Словакией до Сербии с Украиной» и эта страна «в каждой мировой войне стремилась угодить тиранам».

— Вопрос, кого где ненавидят, очень субъективен. То, что Венгрия стремилась угодить тиранам — это искажение. Думаю, что гражданину страны, чье название означает «у края», надо бы знать, как сложно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением, — заявил Надь в соцсети.

Он также напомнил, что украинские военные «в составе Красной Армии участвовали в подавлении революции 1956 года в Венгрии».

— Я не считаю уместным, что по всей Украине ставят памятники лицам, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами. Тем лицам, которые участвовали в истреблении еврейских и польских граждан, — сказал политик.

Также он объяснил, что Орбан в имел в виду не Украину в целом, а прифронтовые территории, где в настоящее время идут жестокие бои, передает РИА Новости.

— Поскольку мало просматривается шанс, что война там скоро подойдет к концу и жизнь возобновится, это по праву можно назвать ничейной землей, — высказался Надь.

Венгрия и Австрия не будут направлять вооружения на Украину и хотели бы не допустить эскалации конфликта. Об этом 30 января заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров в Будапеште с австрийской коллегой Клаудией Таннер.