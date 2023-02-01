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Приметы и советы

Вирусолог Альтштейн назвал симптомы заражения гриппом B

Юлия Курганова
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал симптомы заражения гриппом B
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

У заболевших гриппом B может быть высокая температура, кашель, насморк и боль в горле. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Симптомы у гриппа B такие же, что и при вирусе гриппа A. Отличить его по клинике нельзя. Только лабораторные тесты показывают, какой это вирус гриппа — A или B, — рассказал он.

Ученый отметил, что симптомы могут проявиться через 2–3 дня после заражения. Само заболевание обычно длится около 4–7 дней.

Альтштейн добавил, что в группе риска по развитию осложнений находятся пожилые пациенты, люди с хроническими заболеваниями и младенцы, сообщает портал «Москва 24».

— Чтобы защититься, следует избегать контактов с людьми, у которых есть проявление респираторного заболевания. Вообще нужно стараться держаться от людей в период эпидемии на расстоянии двух метров. Ношение масок тоже будет полезно. Мытье рук, конечно, — предупредил специалист.

В Европе произошла вспышка птичьего гриппа H5N1. На норковой ферме было зафиксировано заражение среди животных. Это первый подобный прецедент среди млекопитающих. Представляет ли этот вирус опасность для человека, можно ли им заразиться и грозит ли миру новая пандемия — в материале «Вечерней Москвы».

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