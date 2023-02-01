Вирусолог Альтштейн назвал симптомы заражения гриппом B

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У заболевших гриппом B может быть высокая температура, кашель, насморк и боль в горле. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Симптомы у гриппа B такие же, что и при вирусе гриппа A. Отличить его по клинике нельзя. Только лабораторные тесты показывают, какой это вирус гриппа — A или B, — рассказал он.

Ученый отметил, что симптомы могут проявиться через 2–3 дня после заражения. Само заболевание обычно длится около 4–7 дней.

Альтштейн добавил, что в группе риска по развитию осложнений находятся пожилые пациенты, люди с хроническими заболеваниями и младенцы, сообщает портал «Москва 24».

— Чтобы защититься, следует избегать контактов с людьми, у которых есть проявление респираторного заболевания. Вообще нужно стараться держаться от людей в период эпидемии на расстоянии двух метров. Ношение масок тоже будет полезно. Мытье рук, конечно, — предупредил специалист.

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