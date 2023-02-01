Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Минобороны заявили, что Запад в 2022 году пытался провести в РФ ментальный блицкриг

Юлия Курганова
В мире
В Минобороны заявили, что Запад в 2022 году пытался провести в РФ ментальный блицкриг
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Запад пытался провести в прошлом году в РФ блицкриг ментальной войны, но потерпел неудачу. Об этом написал советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье в журнале «Арсенал Отечества».

По его словам, в феврале-марте 2022 года Соединенные Штаты и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку.

Если для вооруженного блицкрига нужно от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны необходимо минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит государства, и до 15 лет, чтобы сформировать у граждан новую идентичность, пояснил Ильницкий.

— Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», — заявил он.

В то же время, автор статьи отметил, что о полной неудаче Запада можно будет судить только к середине 2024 года, когда к элитам и российскому населению окончательно придет понимание невозможности договориться с западными лидерами и вернуть все «как было».

Ильницкий уточнил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и прессу, чтобы потом их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры, передает РИА Новости.

Североатлантический альянс повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении РФ, но этим надеждам НАТО не сбыться. Об этом сказал директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Политика Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте