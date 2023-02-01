В Минобороны заявили, что Запад в 2022 году пытался провести в РФ ментальный блицкриг

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Запад пытался провести в прошлом году в РФ блицкриг ментальной войны, но потерпел неудачу. Об этом написал советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье в журнале «Арсенал Отечества».

По его словам, в феврале-марте 2022 года Соединенные Штаты и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку.

Если для вооруженного блицкрига нужно от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны необходимо минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит государства, и до 15 лет, чтобы сформировать у граждан новую идентичность, пояснил Ильницкий.

— Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», — заявил он.

В то же время, автор статьи отметил, что о полной неудаче Запада можно будет судить только к середине 2024 года, когда к элитам и российскому населению окончательно придет понимание невозможности договориться с западными лидерами и вернуть все «как было».

Ильницкий уточнил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и прессу, чтобы потом их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры, передает РИА Новости.

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