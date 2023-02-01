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Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки на Украине, сохраняя мечты о поражении РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки на Украине, сохраняя мечты о поражении РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Североатлантический альянс повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении РФ, но этим надеждам НАТО не сбыться. Об этом сказал директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Однако этому не бывать, — цитирует его РИА Новости.

Вооруженные силы Украины размещают западные вооружения на территориях атомных электростанций. Об этом 23 января сообщил Сергей Нарышкин. В частности, украинские солдаты оставляют там ракеты к комплексам HIMARS и зарубежным системам противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение специальной операции на Украине. По его словам, руководители стран Североатлантического альянса и Европейского союза готовы любыми способами добиться поражения РФ, даже если придется растягивать конфликт на долгие годы.

Украина Сергей Нарышкин Спецоперации Россия НАТО
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