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Североатлантический альянс повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении РФ, но этим надеждам НАТО не сбыться. Об этом сказал директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Однако этому не бывать, — цитирует его РИА Новости.

Вооруженные силы Украины размещают западные вооружения на территориях атомных электростанций. Об этом 23 января сообщил Сергей Нарышкин. В частности, украинские солдаты оставляют там ракеты к комплексам HIMARS и зарубежным системам противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение специальной операции на Украине. По его словам, руководители стран Североатлантического альянса и Европейского союза готовы любыми способами добиться поражения РФ, даже если придется растягивать конфликт на долгие годы.