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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Готовность монолитных конструкций станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро составляет 62 процента. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Физтех» уложено более 32 тысяч кубометров бетона, ведутся работы по бетонированию основных конструкций, гидроизоляции и выносу сетей из зоны строительства, — рассказал он.

Помимо этого, специалисты завершили укладку ограждающих конструкций котлована и разработку грунта котлована станционного комплекса, тупики которого протягивается более чем на 600 метров.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» — генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций московского метро Юрия Кравцова, на станции появятся два вестибюля. На данный момент в северном вестибюле, который будет вести к Дмитровскому шоссе, бетонируют плиты основания. А на южном, который будет выходить к бульвару Академика Ландау, идут работы по устройству стен, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно специалисты полностью смонтировали три эскалатора во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро. В ходе работ они также установят в вестибюле лифт для маломобильных групп граждан.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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