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Надгробие Константина Станиславского отреставрируют на Новодевичьем кладбище

Лейла Алиева
Город
Надгробие Константина Станиславского отреставрируют на Новодевичьем кладбище
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Комплексную реставрацию надгробия режиссера Константина Станиславского и его семьи проведут на Новодевичьем кладбище. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— По заказу правительства Москвы специалисты внимательно изучили и описали состояние захоронения режиссера Константина Станиславского на Новодевичьем кладбище. После этого был подготовлен проект реставрации с описанием всех необходимых для сохранения памятника мер, — рассказал он.

В рамках проведения работ специалисты вернут исторический облик надгробного памятника. Для этого планируется демонтировать стелу, привести ее в порядок и установить обратно. Также реставраторы расчистят поверхности цветников и надгробной плиты, а после этого нанесут защитные составы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Надгробный памятник на могиле писателя Михаила Пришвина на Введенском кладбище также отреставрируют. Планируется, что работы пройдут в 2023–2024 годах. В ходе реставрации специалисты приведут в порядок надгробие.

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