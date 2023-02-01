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Приметы и советы

Сальдо заявил о регулярных случаях перехода украинских военных на сторону РФ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Сальдо заявил о регулярных случаях перехода украинских военных на сторону РФ
Фото: president.gov.ua

Украинские военнослужащие стали часто переходить на сторону России на херсонском участке линии фронта, однако данная информация обнародуется редко. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

— Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям, — пояснил он.

По словам Сальдо, на Украине действует жестокая система принуждения, а ее жертвами становятся «оболваненные» братья РФ, передает РИА Новости.

Газета The Washington Post также сообщила недавно, что большинство солдат ВСУ с Западной Украины погибает на фронте. По оценкам главы администрации поселка Новый Ярычев во Львовской области Петра Соколовского, около 600 местных жителей участвуют в боевых действиях. Большинство из них, отмечает он, впоследствии погибают.

До этого пленный украинский мобилизованный, который принимал участие в боях под Артемовском, рассказал о гибели целой роты своих сослуживцев.

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