Семейный психолог Наумова объяснила, почему возникает страх старости

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Причина, по которой люди боятся стареть, связана со страхом неминуемого конца, то есть смерти. Именно эта фобия заставляет людей дольше оставаться детьми, у них сохраняются инфантильность и желание продлить молодость. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

Времена изменились

Психолог отметила, что люди, испытывающие страх старости, возможно, слышали от своих пожилых родственников или друзей, что все самое лучшее в жизни человека происходит исключительно в молодости.

— Именно в молодом возрасте можно добиться высот, выйти замуж, жениться, родить, построить карьеру и так далее. Эти фразы им «вбились» в голову, и они иначе мыслить не могут, — пояснила эксперт.

Времена изменились: люди в 60 лет начинают новую жизнь, создают свое дело, меняют работу, строят карьеру и даже находят свою любовь. Но вот стереотипы на уровне подсознания продолжают сохраняться, подчеркнула эксперт.

— Именно они отравляют жизнь — эти стереотипы. Те, кто боится постареть, смотрят на мир через призму этих стереотипов и начинают верить, что после 18 лет жизни нет и если вы не соответствуете хоть одному нынешнему стандарту красоты, то у вас нет будущего, вы не построите свою любовь и не выйдете замуж, — сказала эксперт.

В погоне за вечной молодостью

Бесконечная погоня за молодостью — еще один тревожный звоночек, предупредила психолог.

— Сегодня, в эпоху прогрессивной косметологии, в любом возрасте можно сохранять красоту и молодость, — продолжила спикер.

Но есть здоровый и сбалансированный уход, а есть агрессивная погоня за молодостью, когда любая новая морщина или седой волос приводят человека в ярость.

— И мы получаем потом комичные образы людей, которые переборщили с ботоксом. И вместо молодых превратились во фриков, — привела пример Наумова.

Благодарно принимать

Эксперт отметила, что каждому нужно учиться принимать свой возраст. Важно осознать, что на смену молодости приходят житейская мудрость и профессионализм в конкретном деле.

— Фобии, связанные со страхом постареть и умереть, убираются за два сеанса у профессионального психотерапевта, — уточнила собеседница «ВМ».

Разумеется, для закрепления результата впоследствии пациенту придется спустя время посетить эксперта вновь, чтобы убедиться, что терапия пошла на пользу, заключила Наумова.