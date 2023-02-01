Завершено переустройство ЛЭП для строительства северного дублера Кутузовского проспекта

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Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Специалисты завершили переустройство линий электропередачи (ЛЭП) для строительства северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Столичные энергетики провели комплекс работ по переустройству участков высоковольтных линий электропередачи, которые проходят в зоне строительства северного дублера Кутузовского проспекта, — поделился заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Благодаря появлению новой магистрали, в городе удастся разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе, а также улучшить транспортную ситуацию на западе столицы, подчеркнул заммэра. В ходе работ специалисты повысили габариты воздушной линии электропередачи, установив новые опоры высотой 40 метров — такое решение было принято для увеличения расстояния между новой автомагистралью и проводами.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что специалисты реконструировали четыре кабельно-воздушных линии 110 киловатт: «Фили-Мазилово 1 и 2», «Очаково-Ходынка» и «Очаково-Фили».

Также Бирюков сообщил, что около 700 километров воздушных линий в рамках программы «Чистое небо» убрали под землю в Москве. По его словам, кабели размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии.