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Сергунина пригласила юных артистов на конкурс грантов мэра Москвы

Александр Афонин
Город
Сергунина пригласила юных артистов на конкурс грантов мэра Москвы
Фото: ГБУ города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства»

В столице стартовал прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства, в котором могут принять участие воспитанники городских детских творческих школ и колледжей. Об этом в среду, 31 января, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Конкурс всегда вызывает большой интерес у детей и молодежи. Каждый год талантливые ребята подают тысячи заявок. Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства будут вручаться уже в восьмой раз. За все время на премии претендовали около 17,5 тысячи юных артистов и художников. Лауреатами стали почти 700 из них, — сказала она.

Выступления учеников творческих школ и студентов колледжей будут оцениваться по отдельности. Сам конкурс пройдет в несколько этапов. Сперва организаторы просмотрят работы конкурсантов. После этого участники пройдут очные прослушивания. В заключение состоятся открытые выступления и выставки.

Фото: ГБУ города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства»
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Фото: ГБУ города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства»
Фото: ГБУ города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства»
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Фото: ГБУ города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства»

Церемония награждения победителей запланирована на 1 июня этого года. Лидеры состязания получат гранты в размере от 15 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Также один из лауреатов будет награжден Гран-при — дополнительные 50 тысяч рублей.

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что в столице стартовал профессиональный конкурс «Фабрика дизайна 2.0». В этом году организаторы предлагают выбрать одно из четырех направлений: «Техносуверенитет», «Экспорт», «Бытовой», «Устойчивость».

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