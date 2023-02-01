Ефимов: Более полумиллиона квадратных метров коммерческих объектов построят за пределами ТТК

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В прошлом году городское руководство заключило 48 соглашений с инвесторами, которые построят за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) коммерческие объекты суммарной площадью свыше 500 тысяч «квадратов». Также эти предприниматели будут освобождены от внесения дополнительного повышенного платежа за первый год аренды территорий для возведения или реконструкции объектов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, подобная льгота, введенная московскими властями, позволяет инвесторам снизить затраты на строительство и создавать объекты, где в дальнейшем будут появляться новые рабочие места.

Ефимов также добавил, что появление коммерческих объектов за пределами ТТК способствует созданию рабочих мест вблизи районов проживания москвичей. Благодаря реализации такой практики жители столицы смогут найти работу ближе к дому.

— Оформленные в 2022 году дополнительные соглашения касаются земельных участков площадью 28 гектаров, расположенных во всех административных округах столицы. Больше всего новых объектов появится в СВАО — 217 тысяч квадратных метров на территории 9,8 гектара, — заявил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы построят в Москве 13 офисных центров, где смогут работать более 36 тысяч человек, в рамках соглашений, подписанных с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда.