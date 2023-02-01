Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

— Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон и дать возможность быстро осваивать средства, — сказала она.

По ее словам, это поможет российским регионам быстро принимать решения и начинать строительство инфраструктурных, социальных и иных объектов. Матвиенко уже поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить соответствующее обращение в правительство РФ, пишет ТАСС.

До этого Матвиенко призвала сократить количество проверяющих органов и бороться с «проверочным зудом». Она отметила, что контролеры с двойным усердием переключились на социальную сферу, в том числе на детские сады, школы, больницы, где теперь активно выписывают штрафы.

В то же время председатель Совфеда отметила, что не призывает запретить проверки вообще, но проводить их там, где существует угроза жизни и здоровью граждан.