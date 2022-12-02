Матвиенко призвала бороться с «проверочным зудом» контролирующих органов

Фото: Пресс-служба Совфеда

В России следует сократить количество проверяющих органов и бороться с «проверочным зудом». Такое мнение в пятницу, 2 декабря, выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями.

— Надо отдать должное правительству: многое сделано, остроту проблемы удалось снизить и существенно сократить административную нагрузку на бизнес. Тем не менее из регионов поступают сигналы, что, несмотря ни на что, такой проверочный зуд, к сожалению, продолжается, — отметила Матвиенко.

По ее словам, контролеры с двойным усердием переключились на социальную сферу, в том числе на детские сады, школы, больницы, где теперь активно выписывают штрафы. Спикер подчеркнула, что таким образом учреждения лишаются части средств, которые бюджет выделяет на их развитие. Она призвала контролирующие органы «умерить пыл». В то же время председатель Совфеда отметила, что не призывает запретить проверки вообще, но проводить их там, где существует угроза жизни и здоровью граждан, передает ТАСС.

До этого Валентина Матвиенко предложила выдать телеведущему Андрею Малахову премию правительства за авторскую передачу «Песни от всей души».