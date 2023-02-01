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Приметы и советы

Адвокат Прохорова рассказала, как получить компенсацию пострадавшим от гололеда

Ирина Игнатенко
Общество
Адвокат Прохорова рассказала, как получить компенсацию пострадавшим от гололеда
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Адвокат Татьяна Прохорова рассказала, как получить компенсацию тем, кто травмировался в результате падения на улице в условиях гололеда.

По словам эксперта, чтобы получить компенсацию, необходимо соблюсти некоторые условия в обязательном порядке.

Первое, что необходимо сделать — зафиксировать само событие происшествия. Сделать фото того места, где произошло падение. Сфотографируйте дом, название улицы, посмотрите нет ли камер поблизости. Если были свидетели произошедшего — запишите их номера телефонов.

Далее нужно установить ответственное лицо, которое контролирует уборку на данной территории.

Далее рассчитываем материальный и моральный ущерб. И если материальный складывается из платежных документов и справок, то моральный пострадавший человек может установить сам.

— Иск подается в зависимости от суммы. Если вы претендуете на компенсацию свыше 100 тысяч рублей, то иск рассмотрит районный суд. Меньше — мировой, — подчеркнула адвокат в комментарии изданию «Невские новости».

Переменчивая погода и некачественная работа коммунальных служб города превратила Северную столицу в настоящий каток. Многие жители города отмечают плохую работу коммунальных служб, передает Nation news.

Ранее метеоролог Леонид Старков назвал гололед визитной карточкой этой зимы в России.

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