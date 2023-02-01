Адвокат Прохорова рассказала, как получить компенсацию пострадавшим от гололеда

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Адвокат Татьяна Прохорова рассказала, как получить компенсацию тем, кто травмировался в результате падения на улице в условиях гололеда.

По словам эксперта, чтобы получить компенсацию, необходимо соблюсти некоторые условия в обязательном порядке.

Первое, что необходимо сделать — зафиксировать само событие происшествия. Сделать фото того места, где произошло падение. Сфотографируйте дом, название улицы, посмотрите нет ли камер поблизости. Если были свидетели произошедшего — запишите их номера телефонов.

Далее нужно установить ответственное лицо, которое контролирует уборку на данной территории.

Далее рассчитываем материальный и моральный ущерб. И если материальный складывается из платежных документов и справок, то моральный пострадавший человек может установить сам.

— Иск подается в зависимости от суммы. Если вы претендуете на компенсацию свыше 100 тысяч рублей, то иск рассмотрит районный суд. Меньше — мировой, — подчеркнула адвокат в комментарии изданию «Невские новости».

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