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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Никита Худяков
Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной интронизации. Телеграмма с поздравлением появилась на сайте Кремля в среду, 1 февраля.

— Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной Вашей интронизации. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, церковь под Вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, — говорится в тексте телеграммы.

По словам президента, церковь прикладывает большие усилия для укрепления нравственных и патриотических идеалов, особенно среди молодежи.

Глава государства также отметил неустанный труд патриарха Кирилла, который проявляется в преданности служения Русской православной церкви, людям и Отечеству.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что многие уехавшие из России нуждаются в духовной помощи. По его словам, молодое поколение долгие годы росло на ложных ценностях. Этим объясняется массовый отъезд россиян из страны, однако делать общие выводы насчет покинувших Россию граждан не стоит, добавил он.

Патриарх Кирилл Владимир Путин Президент РФ
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