В России выявили 8504 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 8504 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанных с выявленным заболеванием. Также 1169 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 6729 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Врачи предупреждают о риске одновременно заразиться сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и ОРВИ. О том, насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

До этого заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что заражение гриппом может спровоцировать возникновение серьезных осложнений, среди которых боли в суставах, поражение сердца и энцефалит.