Около 550 пар выбрали дворец бракосочетания Южное Бутово для вступления в брак

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

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Более 200 пар поженились в новом дворце бракосочетания Южное Бутово, также около 350 пар выбрали его для вступления в брак, подав заявление. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.

Дворец распахнул свои двери 16 декабря, накануне праздника Дня работников органов ЗАГС. На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дворец выполнен в современном стиле по авторскому дизайнерскому проекту. Для молодоженов доступны два торжественных зала на 30 и 50 человек с зонами ожидания и комнатами жениха и невесты. Подать заявление можно лично во дворце, а также на портале госуслуг или mos.ru, пишет официальный канал ведомства в Telegram.

Ранее стало известно, что около 350 новых семей в Москве заключат брак 23 февраля. Церемонии бракосочетания пройдут в двух самых популярных дворцах бракосочетания и на выездных локациях. Он отметил, что в этом году среди молодоженов популярны любые даты с числом 23. Кроме того, неторжественно можно будет пожениться в центрах госуслуг «Мои документы».