Названы плюсы текущей экономической ситуации в России

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Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов оценил текущую экономическую ситуацию в стране.

Он отметил, что очевидными плюсами нынешней экономической ситуации в стране является стабилизация курса рубля на комфортном для бюджета и экспортеров уровне, а также отсутствие роста инфляции. Это говорит об устойчивости российской экономики.

Ордов пояснил, что в настоящее время нет необходимости пересматривать утвержденный бюджет на ближайшие три года.

Эксперт добавил, что следующей проверкой экономики России на прочность будет влияние новых санкционных ограничений, включая эмбарго и потолки цен на энергоносители, передает «Радио 1».

В свою очередь депутат Госдумы, доктор экономических наук Евгений Федоров отметил, что потенциал российской экономики недооценен в два раза и при ее суверенизации мы увидим резкий рост, всплеск развития и рост благосостояния, передает НСН.

Ранее сообщалось, что эксперты ММФ значительно улучшили ожидания по российской экономике: если раньше они предсказывали падение ВВП на 2,3 процента, то теперь ожидают рост на 0,3 процента, передает ФАН.

Россия начала торговать в рублях с дружественными странами, отказавшись от использования доллара. Однако еще предстоит развивать процесс и стремиться к тому, чтобы изначальное ценообразование торговых позиций строилось от рубля, а не от американской валюты. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.