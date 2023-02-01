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Собянин: Комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

Александр Афонин
Город
Собянин: Комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В скором времени правительство города расширит программу проектов комплексного развития территорий (КРТ), благодаря чему число реорганизуемых участков вырастет до 470. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 февраля.

— Скоро вовлечем в программу дополнительные участки общей площадью около 1,7 тысячи гектаров. И количество проектов КРТ увеличится более чем в три раза — до 470! — сказал он.

Глава города добавил, что на текущий момент в столице реализуется более 150 проектов развития территорий. В рамках работ специалисты построят 35 миллионов квадратных метров недвижимости на площади две тысячи гектаров.

Помимо этого, на городские торги выставили права на комплексное развитие бывших промзон. Благодаря реализации проектов КРТ экономика города балансируется, а районы получают дополнительный стимул к развитию, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что специалисты проведут комплексное развитие участка бывшей промышленной зоны «Южное Очаково». По окончании работ в городе появится свыше 2,1 тысячи рабочих мест.

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