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Москвичам пообещали теплую погоду в начале февраля

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали теплую погоду в начале февраля
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В начале февраля в столице ожидается теплая погода, однако во второй половине месяца в город придут ночные морозы с температурой до 15 градусов ниже нуля. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, первая декада месяца будет с различным температурным режимом. Первая пятидневка для горожан пройдет с теплой погодой. После этого температурные показатели приблизятся к климатической норме.

— А во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать градусов до минус 10–15 в ночные часы, — добавила Позднякова.

По словам метеоролога, похолодание связано с ожидающимся малым количеством облаков. Однако это принесет солнечные дни, передает РИА Новости.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в первые дни февраля в столице стоит ожидать снегопад и пасмурную погоду. По прогнозу метеоролога, 1 февраля в городе будет пасмурно, температура воздуха днем составит минус два градуса.

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