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Приметы и советы

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию «Форум свободной России»

Лейла Алиева
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию «Форум свободной России»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации «Форум свободной России». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа в среду, 1 февраля.

— В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность фонда представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была направлена в Минюст РФ.

В конце января надзорный орган признал нежелательной деятельность в России фонда Андрея Сахарова.

До этого депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с инициативой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. По словам депутата Александра Якубовского, организация не подпадает под действие закона об иноагентах.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность французской организации Open Press.

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