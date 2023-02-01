Бывший глава МВД Украины сообщил о проведении обысков у него дома

Фото: shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме бывшего главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил сам экс-министр украинскому изданию «Страна».

— Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию, — передает его слова РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 января в Киевской области Украины. После крушения вертолета возле детского сада воздушное судно загорелось. Факт крушения подтвердил экс-глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Жертвами трагедии стали 16 человек. Еще 22 человека, 10 из которых — дети, пострадали. После инцидента всех пострадавших госпитализировали.

На борту упавшего вертолета находились глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. В результате крушения они погибли. Позже украинские СМИ со ссылкой на источник в МВД сообщили, что причиной крушения стала ошибка пилота.