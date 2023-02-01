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Мужчина, до смерти избивший сожительницу на западе Москвы, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, до смерти избивший сожительницу на западе Москвы, предстанет перед судом
Фото: СК РФ
Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который до смерти избил свою сожительницу в квартире жилого дома на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 1 февраля.

По ее словам, 34-летнего мужчину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе допросов злоумышленник полностью признал свою вину. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Убийство, о котором идет речь, произошло вечером 19 ноября в квартире жилого дома на Ярцевской улице. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей, после чего жестоко ее избил. От полученных травм женщина скончалась.

На следующий день тело погибшей обнаружили сотрудники полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сожителя погибшей заключили под стражу.

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