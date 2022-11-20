Тело женщины с гематомами на лице обнаружили на западе столицы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Тело 42-летней женщины обнаружили на западе Москвы в субботу, 19 ноября. На место выехали правоохранительные органы.

Выяснилось, что москвичка погибла в квартире на улице Ярцевская. Полицейские обнаружили на теле женщины следы насильственной смерти. Кроме того, на ее лице осталось множество гематом.

Также в квартире был сожитель москвички. Он вел себя агрессивно.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы. Выясняются все подробности произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

20 ноября сообщалось, что мужчину убили в ходе драки на севере Москвы. Полицейские задержали участника драки на Бибиревской улице в столице.

Утром 18 ноября недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте обнаружили тело 29-летней женщины с несколькими колото-резаными ранами. Известно, что накануне трагедии погибшая звонила в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».