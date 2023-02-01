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Появились подробности избиения подростка мужчиной в подъезде дома в Балашихе

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности избиения подростка мужчиной в подъезде дома в Балашихе
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Мужчина, задержанный за избиение подростка в подъезде жилого дома в Балашихе, признался, что ударил ребенка из хулиганских побуждений. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 1 февраля.

По ее словам, 28-летний злоумышленник рассказал, что был пьян во время нападения на подростка.

Преступление, о котором идет речь, произошло в Балашихе утром 20 января. Мужчина увидел выходящего из лифта 14-летнего мальчика, схватил его за капюшон и несколько раз ударил по голове. Пострадавший смог вырваться и сбежать на улицу. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

Ребенку пришлось обращаться за медицинской помощью. Через некоторое время мать пострадавшего написала заявление в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», ход и результаты расследования которого подмосковная прокуратура поставила на контроль.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый житель столицы 1994 года рождения.

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