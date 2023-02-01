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Депутат МГД: Кластерный подход позволяет сконцентрировать меры поддержки наукоемких производств

Александр Афонин
Город
Депутат МГД: Кластерный подход позволяет сконцентрировать меры поддержки наукоемких производств
Фото: duma.mos.ru

Применение кластерного подхода может помочь дать максимальный эффект для мер поддержки предпринимателей инновационного сектора. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Кластерный подход, который сейчас используется в столице, помогает сконцентрировать меры поддержки и внедрить именно те механизмы, которые нужны для наукоемких производств, специфических задач инновационных компаний, — сказала она.

Депутат добавила, что сегодня город предоставляет различные меры поддержки. Если их объединить по кластерному принципу, то это позволит предпринимателям развивать деловые связи и создавать новые кооперационные механизмы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Людмила Гусева сообщила, что работа по стандартизации государственных закупок в столице способствует развитию благоприятного бизнес-климата и здоровой конкуренции. По словам парламентария, соответствующая работа проводится в Москве с 2015 года.

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