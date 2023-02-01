Американку, выгулявшую теленка на Красной площади, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Москва, Красная площадь Карта всех событий

Тверской районный суд столицы оштрафовал на 20 тысяч рублей американку, которая пыталась прогуляться с теленком на Красной площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 1 февраля.

Суд признал иностранку Алисию Дей виновной по статье об участии в несанкционированном шествии, которое помешало нормальному функционированию инфраструктуры города.

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Напомним, в отношении зоозащитницы были составлены два административных протокола по статьям «Нарушение установленного порядка организации шествия» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Подобные акции Дей устраивает не в первый раз. Подробнее об этом в материале «ВМ».