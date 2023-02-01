Сотрудники ГИБДД в Москве задержали водителя, перевозившего огнестрельное оружие и боеприпасы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В Новой Москве сотрудники полиции задержали водителя, который перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в среду, 1 февраля.

Автомобиль злоумышленника остановили на Боровском шоссе для проверки документов. Во время разговора с полицейскими водитель Toyota Land Cruiser сильно нервничал, из-за чего инспекторы решили провести личный досмотр. Оказалось, что при себе 32-летний мужчина имеет пистолет и магазин с семью патронами к нему. Злоумышленника задержали.

Позже экспертиза показала, что пистолет является огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другой инцидент на дорогах, связанный с оружием, произошел в столице. На МКАД поссорились водитель иномарки и таксист. Конфликт закончился стрельбой.