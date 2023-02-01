Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сотрудники ГИБДД в Москве задержали водителя, перевозившего огнестрельное оружие и боеприпасы

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники ГИБДД в Москве задержали водителя, перевозившего огнестрельное оружие и боеприпасы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В Новой Москве сотрудники полиции задержали водителя, который перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в среду, 1 февраля.

Автомобиль злоумышленника остановили на Боровском шоссе для проверки документов. Во время разговора с полицейскими водитель Toyota Land Cruiser сильно нервничал, из-за чего инспекторы решили провести личный досмотр. Оказалось, что при себе 32-летний мужчина имеет пистолет и магазин с семью патронами к нему. Злоумышленника задержали.

Позже экспертиза показала, что пистолет является огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другой инцидент на дорогах, связанный с оружием, произошел в столице. На МКАД поссорились водитель иномарки и таксист. Конфликт закончился стрельбой.

Новая Москва Оружие Москва МВД Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте