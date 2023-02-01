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Приметы и советы

Американку, которая выгуляла теленка на Красной площади, арестовали на 13 суток

Степан Жирнов
Происшествия
Американку, которая выгуляла теленка на Красной площади, арестовали на 13 суток
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда
Москва, Красная площадь Карта всех событий

Алисию Дей, которая выгуляла теленка на Красной площади, арестовали на 13 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в среду, 1 февраля.

Такое наказание было назначено при рассмотрении административного протокола по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Напомним, в отношении зоозащитницы были составлены два административных протокола по статьям «Нарушение установленного порядка организации шествия» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В наказание за первое нарушение девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Подробнее о деле — в материале «ВМ».

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