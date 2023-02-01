Американку, которая выгуляла теленка на Красной площади, арестовали на 13 суток

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Москва, Красная площадь Карта всех событий

Алисию Дей, которая выгуляла теленка на Красной площади, арестовали на 13 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в среду, 1 февраля.

Такое наказание было назначено при рассмотрении административного протокола по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Напомним, в отношении зоозащитницы были составлены два административных протокола по статьям «Нарушение установленного порядка организации шествия» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В наказание за первое нарушение девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Подробнее о деле — в материале «ВМ».