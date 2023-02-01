Путешествуем ВМесте
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Приметы и советы
Американку, которая выгуляла теленка на Красной площади, арестовали на 13 суток
Москва, Красная площадь Карта всех событий
Алисию Дей, которая выгуляла теленка на Красной площади, арестовали на 13 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в среду, 1 февраля.
Такое наказание было назначено при рассмотрении административного протокола по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Напомним, в отношении зоозащитницы были составлены два административных протокола по статьям «Нарушение установленного порядка организации шествия» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В наказание за первое нарушение девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Подробнее о деле — в материале «ВМ».
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Приметы и советы
Проще, чем кажется