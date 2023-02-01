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Врач оценила шансы Костомарова на выздоровление

Александр Афонин
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач оценила шансы Костомарова на выздоровление
Фото: Youtube / Кубань 24

Решение врачей провести ампутацию фигуристу Роману Костомарову свидетельствует о тяжести состояния спортсмена. Если его организм откажется бороться, то положение только ухудшится. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

— На этапе острого состояния пациента врачи могут дать человеку «костыль» (поддержку — прим. «ВМ»). Он сам должен восстановиться в подходящих для него условиях... Мы можем продолжать лечение антибиотиками и другими сильными препаратами, но улучшений не будет, состояние будет стабильно ухудшаться, — сказала специалист.

По словам Ярцевой, иммунная система Костомарова отключилась. Антибиотики, которые используют для лечения сепсиса, могут спасти его от смерти. Однако такие препараты сильно повреждают печень.

В процессе лечения Романа Костомарова у него начался сепсис. По данным СМИ, процесс не удалось остановить, поэтому теперь фигуристу грозит ампутация пальцев на руках. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние спортсмена.

Здоровье Врачи Роман Костомаров
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