Фото: МИД РФ

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому поставки самолетов Украине не приведут эскалации, являются абсурдом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 1 февраля.

— Обратили внимание на слова президента Франции Макрона, который, отвечая на вопрос о возможной поставке самолетов на Украину, отметил: «Ничего не запрещено в принципе при условии, что это в частности будет полезно для ВСУ, не приведет к эскалации конфликта и ударам по территории России, не ослабит обороноспособность самой Франции». Это какой-то абсурд, простите, — сказала она.

Дипломат добавила, что логика французского лидера вызывает вопросы, так как при получении нового оружия Украина может сразу же атаковать Россию, что приведет к эскалации, передает ТАСС.

Сегодня многие политики признают, что французский лидер утратил былую репутацию, из-за чего Франция теряет свое положение. Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о трех главных ошибках Эммануэля Макрона, подорвавших его авторитет на международной арене.